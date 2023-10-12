В Ненецком АО увеличили закупочную стоимость оленины на 20%

Благодаря такой мере власти смогут принять от оленеводческих хозяйств 1,2 тыс. тонн оленины

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Закупочная стоимость оленины в Ненецком автономном округе (НАО) увеличена на 20%, до 250 рублей за 1 кг перед началом убойной кампании, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Бездудный. Оленеводство является основной отраслью сельского хозяйства в НАО.

"Оленеводство - это основная отрасль сельского хозяйства нашего округа. Со стороны государства мы поддерживали и продолжаем поддерживать тружеников тундры. Сегодня приняли решение увеличить закупочную стоимость на первую категорию мяса до 250 рублей за 1 кг", - написал губернатор.

В 2022 году по поручению губернатора закупочная стоимость оленины была увеличена до 200 рублей за 1 кг. Увеличение произошло впервые за 10 лет. Кроме того, все оленеводческие хозяйства: те, кто сдает сырье в АО "Мясопродукты", и те, кто отправляет в собственную переработку и самостоятельно реализует населению, стали получать равную субсидию в размере 150 рублей за 1 кг.

На совещании с руководителями оленеводческих хозяйств в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО исполняющий обязанности генерального директора АО "Мясопродукты" Артур Габеев сообщил о готовности к приему сырья от оленеводческих хозяйств. "На сегодняшний день у нас свободны холодильные мощности до 600 тонн. К марту введем в эксплуатацию новый холодильник. Благодаря этому мы сможем принять от оленеводческих хозяйств 1,2 тыс. тонн оленины", - приводит пресс-служба администрации региона слова Габеева.