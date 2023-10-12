Россия и Вьетнам намерены развивать сотрудничество в геологоразведке и добыче нефти и газа

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отметил прогресс сотрудничества в сфере развития возобновляемой энергетики

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам намерены развивать сотрудничество в сфере энергетики, в частности, в поставках и совместной добыче нефтегазовых ресурсов, в угольной сфере и в электроэнергетике, в модернизации и строительстве новых электроэнергетических объектов во Вьетнаме. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В ходе Российской энергетической недели министр энергетики РФ Николай Шульгинов на рабочей встрече с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуеном Хонг Зиеном подписали протоколы к действующим межправительственным соглашениям, направленные на развитие геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама.

Глава Минэнерго РФ также отметил прогресс сотрудничества в сфере развития возобновляемой энергетики. "Между компаниями России и Вьетнама достигнуты определенные договоренности о сооружении ветропарков на территории республики", - добавил он.