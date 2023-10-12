В парламент Эстонии направили законопроект, позволяющий изымать замороженные активы России

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, государство должно "стать примером и стимулом для других европейских стран в установлении таких правил"

ВИЛЬНЮС, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Эстонии одобрило и направило на утверждение в парламент законопроект, который позволит легализовать изъятие российских подсанкционных активов для их последующего использования "в целях восстановления Украины". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте эстонского правительства.

В нем также приводится заявление премьер-министра страны Каи Каллас, по словам которой Эстония должна "стать примером и стимулом для других европейских стран в установлении таких правил".

Еврокомиссия с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискацию замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года она начала активную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать отъем таких средств законным. По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.