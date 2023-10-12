"Россети": сформировавшиеся тренды требуют новых подходов к работе с персоналом

Группа усиливает взаимодействие с учебными заведениями на всех уровнях, в том числе разрабатывая программу поддержки и грантов для учителей физики

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ключевыми задачами развития политики управления персоналом являются предоставление более широких возможностей молодым специалистам в построении карьеры в компании, повышение прозрачности процедур назначений и предоставление равных возможностей развития, в том числе через участие в значимых проектах. Об этом заявил заместитель генерального директора - руководитель аппарата группы "Россети" Владимир Харитонов в ходе сессии "Хочу тут работать": бренд работодателя в борьбе за таланты", которая состоялась в рамках Российской энергетической недели.

В дискуссии также участвовали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, статс-секретарь - заместитель министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, представители ведущих компаний ТЭК. Харитонов отметил, что на рынке труда растет конкуренция за перспективные кадры. Общее количество работников в возрасте до 35 лет в 2022 году сократилось на 1,3 млн человек и достигло минимальных значений. Это следствие демографической ямы 1990-х годов, вызванной уменьшением рождаемости. Одновременно снижается интерес молодежи к инженерным специальностям и точным наукам: по итогам вступительной кампании 2023 года физика впервые выбыла из топ-3 популярных ЕГЭ, уступив место информатике.

Сформировавшиеся тренды требуют новых подходов к работе с персоналом, а также более тесного сотрудничества с системой образования по всей цепочке: школа - суз - вуз, подчеркнул он. "Россети" усиливают взаимодействие с учебными заведениями на всех уровнях, в том числе разрабатываем программу поддержки и грантов для учителей физики, которые берут на себя дополнительную нагрузку и ведут специализированные классы, популяризируя технические специальности", - добавил Харитонов.

"Перезапускаем в группе "Россети" программу адаптации и наставничества, создаем реальные социальные лифты в рамках кадрового резерва и в целом стремимся к повышению привлекательности HR-бренда компании. Ценность компании - каждый сотрудник. Безусловно, особое внимание уделяем производственному персоналу", - подытожил он.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.