Правительство экспертно прорабатывает идею госрегулирования цен на мазут

Рассмотреть такую возможность ранее поручал президент России Владимир Путин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство России на экспертном уровне изучает идею регулирования цен на мазут, поставляемый для отопительного сезона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Ранее рассмотреть такую возможность поручал президент РФ Владимир Путин.

"В настоящее время ведется экспертная проработка этого вопроса", - сказали в кабмине.

Как отметил в беседе с ТАСС эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Александр Фролов, сейчас некоторые российские регионы зависят от поставок мазута. Среди них - Мурманская область. "При этом цена мазута меняется в широком диапазоне. В отдельные годы перепады были трехкратными. А за последние три недели биржевые котировки мазута на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже опустились с 38,6 тыс. рублей за тонну до 29,56 тыс. рублей за тонну", - указал он.

По словам Фролова, у производителей тепла и электрической энергии могут возникать диспропорции между ценой закупки у поставщиков и той, которая заложена в тарифе на тепло. "Вопрос о государственном регулировании цен на мазут, идущий на нужды тепло- и электроснабжения в отопительный сезон, поднимался несколько лет назад. Актуальность он не потерял", - уверен эксперт.

Опыт Мурманской области

Как отмечал губернатор Андрей Чибис, Мурманской области на отопительный период, который длится девять месяцев, требуется порядка 800 тыс. тонн мазута ежегодно. На начало 2023 года в бюджете региона на покупку этого нефтепродукта было заложено 5 млрд рублей с учетом постепенного роста цен, но к осени Заполярью, чтобы "дотянуть" до конца года, уже необходимо 11,4 млрд рублей, которые власти запросили у федерального центра.

"Я благодарю Владимира Владимировича Путина, что он поддержал нас и поручил компенсировать Мурманской области расходы за мазут. Сегодня у нас есть возможность направить эти деньги на развитие региона. Могу сказать, что часть таких проектов мы уже запускаем в работу, - сообщил ТАСС Чибис. - Только в 2022 году мы направили на компенсацию стоимости мазута порядка 9,5 млрд рублей. При этом с 2020 года Мурманская область не получает из федерального бюджета поддержку на прохождение отопительного периода, так как покинула список дотационных регионов. С одной стороны, мы привлекли дополнительные инвестиции в область и получили дополнительные доходы. С другой - столкнулись с сильной волатильностью топлива и вынуждены буквально "сжигать" эти деньги в печке, не получая федеральную поддержку на эти цели"

Чтобы стабилизировать ситуацию в энергосекторе и сделать ее более прогнозируемой в течение года, глава Мурманской области предложил ввести льготные квоты на покупку мазута для зависимых от этого вида топлива регионов России, зафиксировав цену в 9,6 тыс. рублей за тонну мазута с НДС и доставкой. Власти Заполярья посчитали такую цифру "справедливой" в сравнении со стоимостью генерации одной гигакалории тепла газом и углем.

"Справедливая цена сделает стоимость мазута прозрачной и более предсказуемой. При планировании бюджета мы закладываем определенную сумму на покупку мазута. И сегодня не можем быть уверены, что этих средств хватит на весь отопительный период и что не придется снимать деньги с других статей расходов и направлять их на компенсацию стоимости мазута. А фиксированная ставка кардинально изменит эту ситуацию", - заключил Чибис.