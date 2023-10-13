Россия рассчитывает на содействие властей Гонконга российским компаниям

Генконсул РФ в этом специальном административном районе КНР Анатолий Каргаполов подчеркнул, что "продукция отечественного агропромышленного комплекса не подпадает ни под какие санкции"

ГОНКОНГ, 13 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на содействие российским производителям и экспортерам сельхозпродукции со стороны правительства Гонконга в налаживании деловых связей с местным бизнесом. Об этом на пленарной сессии российской деловой миссии компаний-экспортеров продукции агропромышленного комплекса в Гонконге заявил генеральный консул России в этом специальном административном районе КНР Анатолий Каргаполов.

"Очень надеемся, что со стороны государственных органов Гонконга будет оказана поддержка прибывшим в специальный административный район российским партнерам в налаживании бизнес-связей с китайскими визави в различных отраслях экономики", - сказал дипломат. "Подчеркну, что продукция отечественного агропромышленного комплекса не подпадает ни под какие санкции", - добавил Каргаполов. Он отметил, что деловая миссия в Гонконг прибыла накануне предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в ходе международного форума "Один пояс - один путь".

"Каждый год мы прибавляем почти одну треть товарооборота. За первые семь месяцев текущего года товарооборот составил $120 млрд. В нем есть определенная доля и Гонконга", - добавил Каргаполов. Генконсул подчеркнул, что в начале этого года власти Гонконга отменили антиковидные ограничения, поэтому "делегация представителей отечественного агропромышленного комплекса приехала в правильное время".

"В заключение хочу выразить уверенность, что насыщенная программа работы российской делегации с гонконгскими правительственными учреждениями и деловыми кругами внесет свой вклад в реализацию поставленной президентом России и председателем КНР задачи выйти на $200 млрд торгового оборота в самое ближайшее время", - резюмировал дипломат.

Бизнес-миссия организована Министерством сельского хозяйства РФ и Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт"). Ее программа включает пленарную сессию, групповые рабочие встречи, она также предусматривает около 200 сессий переговоров между предприятиями РФ и Гонконга. Ранее более 20 российских предприятий-участников деловой миссии открыли в Гонконге выставку продукции агропромышленного комплекса. В экспозиции были представлены российские поставщики мясной, рыбной, зерновой, масложировой, молочной продукции, кондитерских изделий и напитков. В бизнес-миссии принимают, в частности, участие такие российские компании, как "Дамате", "Мираторг", "Черкизово", "Агропромкомплектация", птицефабрика "Синявинская", "ЭкоНива".

Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в китайской столице с 17 по 18 октября. 26 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что даты визита президента в Китай определены, но пока не называются.

В новость внесены изменения (07:47 мск) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце - визави.