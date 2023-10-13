Товарооборот России и КНР в январе - сентябре вырос на 29,5%

Показатель составил $176,4 млрд

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Китаем и Россией за период с января по сентябрь увеличился на 29,5% и составил $176,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Главным таможенным управлением КНР.

При этом отдельно в сентябре объем торговли РФ и КНР составил $21,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию достиг $9,6 млрд, поставки из РФ в КНР - $11,5 млрд.

Россия преимущественно поставляет Китаю энергоресурсы, металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты. Китай поставляет в Россию легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу нарастить к 2024 году объем торговли товарами и услугами до $200 млрд. При этом российский лидер в феврале сказал, что эта цель может быть выполнена досрочно.