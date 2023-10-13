Объем продаж потребительских товаров в Хайкоу за январь - август вырос на 11,5%

По данным газеты "Хайкоу жибао", показатель достиг $9,7 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 13 октября. /ТАСС/. Общий объем продаж потребительских товаров в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань за январь - август текущего года составил 69 млрд юаней ($9,7 млрд), что на 11,5% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные городского статистического управления публикует газета "Хайкоу жибао".

За первые восемь месяцев года продажи товаров первой необходимости выросли на 64,8%, "зеленых" автомобилей - на 33,5%, косметики - на 5%, а нефти и продуктов ее переработки - на 3,9%.

Как показывает статистика, за указанный период на 15,4% выросла добавленная стоимость крупных промышленных предприятий города. Такие отрасли, как автомобилестроительная промышленность, производство вина, напитков и рафинированного чая, а также фармацевтическая промышленность продемонстрировали тенденцию быстрого роста. Объемы производства по этим направлениям увеличились на 77,3%, 100,4%, 16% соответственно. Совокупный рост данного показателя по трем отраслям в ценностном выражении составил 13,8 процентных пункта.

С января по август общий пассажиропоток на всех видах транспорта в Хайкоу увеличился на 184,4% в годовом выражении. Средний пассажиропоток на воздушном транспорте увеличился почти в два с половиной раза, что составило 89,7% от общего пассажиропотока на всех видах транспорта в городе.

Что касается грузооборота, то за указанный период он вырос на 53,4% в годовом выражении. Стабильно при этом увеличивался грузопоток на водном транспорте. Рост за январь - август составил 54,9%.