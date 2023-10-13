Прибыль рыбаков России в I полугодии снизилась в три раза

Она составила 38,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прибыль сектора рыбодобычи по итогам первого полугодия 2023 года сократилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Прибыль по виду деятельности "Рыболовство, рыбоводство" по итогам первого полугодия 2023 года (38,5 млрд рублей) в три раза меньше отраслевой прибыли за соответствующий период прошлого года (117,3 млрд рублей). Заметно, в разы, снизились и темпы прироста выручки в рыбодобыче: при усредненном показателе 14,4% за период 2017-2022 годов в первом полугодии 2023 года прирост выручки составлял всего 7%", - сказал Зверев.

Он пояснил, что снижение прибыли началось еще в прошлом году "на фоне схлопывания важных экспортных рынков для российской рыбопродукции и существенного роста издержек".

"В этом году ситуация ухудшилась: экспортные цены на основные виды российской рыбопродукции начали снижаться, существенно выросли логистические расходы, в первую очередь на топливо (одна из основных статей расхода). Издержки при доставке рыбопродукции (морским и наземным транспортом) приблизились к 80 рублям за 1 кг", - рассказал Зверев.

По его словам, снижение темпов роста выручки "не оставляет надежд на коренное улучшение итогового значения отраслевой прибыли к концу 2023 года". Вместе с тем, показатели отраслевой выручки и показатели прибыли могут быть улучшены за счет денежного потока, который генерирует успешная лососевая путина в 2023 году.