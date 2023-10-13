13 октября, 05:10

Маркетплейс "М.Видео-Эльдорадо" тестирует прямую доставку товаров из СНГ

В пилотном проекте участвуют несколько продавцов из Казахстана

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Маркетплейс группы "М.Видео-Эльдорадо" тестирует поставки товаров из стран ближнего зарубежья. Пока в пилотном проекте участвуют несколько продавцов из Казахстана, сообщила в интервью ТАСС директор маркетплейса Александра Иванченко.

"Мы запустили пилотный проект - начинаем сотрудничать с продавцами из стран ближнего зарубежья. На первом этапе на маркетплейсе доступна электроника и бытовая техника напрямую от продавцов из Казахстана. Мы анализируем этот пилотный проект - выводы делать пока рано, но развивается он неплохо", - сказала Иванченко.

Читайте также
Интервью
Директор маркетплейса "М.Видео-Эльдорадо": покупатели стали более прагматичными

В настоящее время площадка сотрудничает с более 700 поставщиками. Маркетплейс рассчитывает, что на конец года их будет порядка 800.

"Кстати, около трети наших продавцов - те, кто работает по упрощенной схеме налогообложения, хотя еще в начале года их было 20%", - отметила собеседник агентства. 

Теги:
КазахстанРоссияСодружество Независимых Государств
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация