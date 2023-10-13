Маркетплейс "М.Видео-Эльдорадо" тестирует прямую доставку товаров из СНГ

В пилотном проекте участвуют несколько продавцов из Казахстана

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Маркетплейс группы "М.Видео-Эльдорадо" тестирует поставки товаров из стран ближнего зарубежья. Пока в пилотном проекте участвуют несколько продавцов из Казахстана, сообщила в интервью ТАСС директор маркетплейса Александра Иванченко.

"Мы запустили пилотный проект - начинаем сотрудничать с продавцами из стран ближнего зарубежья. На первом этапе на маркетплейсе доступна электроника и бытовая техника напрямую от продавцов из Казахстана. Мы анализируем этот пилотный проект - выводы делать пока рано, но развивается он неплохо", - сказала Иванченко.

В настоящее время площадка сотрудничает с более 700 поставщиками. Маркетплейс рассчитывает, что на конец года их будет порядка 800.

"Кстати, около трети наших продавцов - те, кто работает по упрощенной схеме налогообложения, хотя еще в начале года их было 20%", - отметила собеседник агентства.