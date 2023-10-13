Ростех поставил в войска партию новейших машин дистанционного минирования "Земледелие"

В госкорпорации сообщили, что новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ростех досрочно поставил в войска партию новейших инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех досрочно отправил в войска партию комплексов ИСДМ "Земледелие". Новейшая система благодаря программируемым боеприпасам может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время", - сообщили там.

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, спецоперация и неудавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. Он также отметил, что "Земледелие" может быстро устанавливать интеллектуальные минные поля даже в труднодоступных районах. При этом взрывные устройства могут деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время, что обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий.

"Что немаловажно, "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", - подчеркнул Оздоев, слова которого привели в госкорпорации.

Ранее в Ростехе отмечали, что система хорошо проявила себя в условиях конфликта высокой интенсивности и демонстрировала надежность и боевую эффективность. Анализируются результаты ее применения и обратная связь от военных.

Об установке

"Земледелие" построено по принципу реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, начиненные различными типами мин. При постановке мин на электронной карте регистрируются координаты мест их падения, которые затем передаются вышестоящему звену управления.

Система включает пусковую установку, боекомплект которой состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, начиняемых разрывными противопехотными или противотанковыми минами, и транспортно-заряжающую машину с загрузочным краном в задней части.

Обе машины выполнены на базе восьмиколесного шасси грузовика "Камаз-6560" и оснащены бронированными кабинами водителя. Реактивные снаряды ИСДМ предварительно помещаются в контейнеры, которые загружаются в специальные блоки. Каждый из них содержит по 25 боеприпасов, а одна установка несет два таких блока. Пусковая установка ИСДМ "Земледелие" оснащается средствами связи, управления огнем, метеорологическими датчиками и системой самозащиты, включающей шесть дымовых гранатометов - по три с каждого борта.

Контракт на поставку таких систем в войска Министерство обороны России и тульское предприятие-изготовитель заключили в декабре 2013 года. НПО "Сплав" является крупнейшей российской компанией по разработке и производству реактивных систем залпового огня.

Машину "Земледелие" впервые показали широкой публике на военном параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Начальная партия ИСДМ, как предполагалось, поступила на вооружение инженерных войск в 2020 году.