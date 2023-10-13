В лесах Центральной России, Юга и Кавказа выросли объемы заготовки древесины

Это связано с очисткой от погибших и поврежденных деревьев, прокладкой дорог, сообщили в пресс-службе Рослесинфорга

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Рост заготовки древесины отметили в 2023 году в защитных лесах Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это связано с очисткой леса от погибших и поврежденных деревьев, прокладкой дорог, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В Рослесинфорге зафиксировали увеличение заготовки древесины в рамках благоустройства и оздоровительных мероприятий в лесах Московской, Калининградской, Оренбургской, Самарской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах, Адыгее и Крыму, Северной Осетии-Алании, Чечне и Дагестане. Величина прироста варьируется от 5 куб. м до 30 тыс. куб. м. Данные регионы считаются малолесными, и все леса, расположенные на их территории, имеют статус защитных, то есть не предназначены для промышленного использования", - говорится в сообщении.

Например, рост рубок на Ямале связан с расширением добычи и переработки нефти, природного газа и угля, это основная отрасль в регионе. Здесь заготовлено 195 тыс. куб. м древесины. В Подмосковье в этом году возобновились массовые работы по прочистке просек и лесных дорог для охраны лесов от пожаров, лес избавляют от погибших и поврежденных деревьев - убрано 69,3 тыс. куб. м древесины.

"В последнее время наблюдается тенденция, связанная с урбанизацией пригородных территорий, требующая в том числе строительства автомобильных дорог, часто проходящих через земли государственного лесного фонда. Для этого после получения разрешения на расчистку объектов строительства проводится рубка лесных насаждений. Кроме того, рубки проводятся в рамках плановых мероприятий по оздоровлению. Чтобы лес оставался здоровым, нужно удалять старые деревья. Именно в защитных лесах, где нет коммерческой заготовки, сосредоточено наибольшее количество ослабленных перестойных лесов и аварийных деревьев, которые находятся в зоне риска - в первую очередь им угрожают вредители и пожары", - уточнили в Рослесинфорге.

Испорченные деревья удаляют и уничтожают либо мульчируют, ликвидные бревна идут на нужды местного населения. Уход за лесом также предполагает расчистку просек, вырубку кустарников и мелколесья вблизи высоковольтных линий электропередачи, валка деревьев проводится и в целях благоустройства территорий, расчистки участков под нужны сельского хозяйства.

Правила заготовки

Правила Лесного кодекса устанавливают запрет на заготовку древесины в коммерческих целях в защитных лесах. Такие участки нельзя сдать в аренду для предпринимательской деятельности по рубке деревьев. Официально нет промышленных лесов во многих регионах центральной России, Крайнего Севера и во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 90% случаев это вторичные леса, которые были выращены на месте вырубленных. Эти леса предназначены исключительно для отдыха и поддержания благоприятной окружающей среды. Работать с бензопилой здесь можно только в рамках выполнения государственных и муниципальных контрактов или по договорам купли-продажи лесных насаждений. Последствия таких рубок учтены в законе: на одно вырубленное дерево будет посажено одно новое.