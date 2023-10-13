Боррель заявил, что ЕС и Китай должны устранить дисбаланс в торговых отношениях

По словам главы дипломатии Евросоюза, по большей части этот дисбаланс продолжает расти "из-за сохраняющихся трудностей, с которыми сталкиваются европейские компании при выходе на китайский рынок"

ГОНКОНГ, 13 октября. /ТАСС/. Экономические отношения ЕС и Китая несбалансированы и "далеки от удовлетворительных", устранение дисбаланса в торговле отвечает интересам обеих сторон. С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post.

"Что касается экономического фронта, то наши текущие отношения далеки от удовлетворительных. Мы являемся ключевым экспортным рынком Китая, однако эти отношения на протяжении многих лет были несбалансированными. И этот дисбаланс продолжает ухудшаться", - заявил Боррель.

Как утверждает он, "по большей части этот дисбаланс продолжает расти из-за сохраняющихся трудностей, с которыми сталкиваются европейские компании при выходе на китайский рынок". Боррель отметил, что ЕС неоднократно указывал властям КНР на эти сложности.

"В последнее время мы наблюдали резкий спад европейских инвестиций в Китай. Не имея лучшего доступа к китайскому рынку, европейские инвесторы отворачиваются [от него]", - говорится в публикации. "Если европейская общественность сочтет, что торговый дисбаланс ставит под угрозу ключевые секторы нашего производства, она будет требовать усиления протекционистских мер. Поэтому в наших общих интересах устранить дисбаланс в наших торговых отношениях", - указывается в статье.

Боррель с 12 октября находится с визитом в Китае, он завершится 14 октября. Глава дипломатии ЕС примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит Борреля в КНР в этом году откладывался дважды: в апреле из-за его положительного теста на COVID-19 и летом после исчезновения из публичного поля занимавшего тогда пост главы МИД Китая Цинь Гана.