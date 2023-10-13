Министры финансов и главы ЦБ стран G20 приняли дорожную карту по криптоактивам

Стороны призвали к оперативному внедрению в жизнь дорожной карты, а также к распространению новых согласованных в ней практик за пределы юрисдикций стран G20 через сотрудничество, обмен информацией со странами вне объединения

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Министры финансов и главы центральных банков стран Группы двадцати (G20) приняли дорожную карту по криптовалютам и другим цифровым активам, взяв за основу документ МВФ и Совета по финансовой стабильности. Об этом говорится в совместном коммюнике участников отраслевой встречи G20.

"Мы принимаем дорожную карту, предложенную в обзорном докладе [МВФ и Совета по финансовой стабильности], как дорожную карту "Большой двадцатки" по криптоактивам. Этот детализированный и ориентированный на практические действия документ необходимым для достижения общих целей макроэкономической и финансовой стабильности и для гарантирования эффективной, гибкой и скоординированной реализации всеобъемлющей политики по криптоактивам", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи "на полях" осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Марракеше.

Министры и главы ЦБ призвали к оперативному внедрению в жизнь дорожной карты, а также к распространению новых согласованных в ней практик за пределы юрисдикций стран G20 через сотрудничество, обмен информацией со странами вне объединения. "Мы просим МВФ и Совет по финансовой стабильности обеспечить регулярный и системный обзор прогресса в реализации дорожной карты", - отмечается в коммюнике.

Обзорный доклад МВФ и Совета по финансовой стабильности был обнародован 7 сентября. Он был подготовлен по просьбе правительства Индии как страны-председателя в Группе двадцати и представляет собой обзор практик и рекомендации в отношении криптовалют и других цифровых активов.