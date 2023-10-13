Маркетплейс "М.Видео-Эльдорадо" планирует увеличить долю в продажах группы

Директор маркетплейса Александра Иванченко сообщила, что в онлайн-продажах группы он занимает сейчас порядка 11%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Маркетплейс группы "М.Видео-Эльдорадо" планирует увеличить долю бизнеса в продажах группы, рассказала в интервью ТАСС директор маркетплейса Александра Иванченко.

По ее словам, в онлайн-продажах группы маркетплейс занимает сейчас порядка 11%.

"У нас есть цели по ряду показателей: выручка, рентабельность по EBITDA, валовая маржа и так далее. Пока могу сказать, что мы планируем увеличить ассортимент до 160 тыс. SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция - прим. ТАСС) на конец года", - сообщила Иванченко.

"По итогам года мы рассчитываем увеличить долю 3P (Third parties - модель работы, при которой продавцами товаров выступают сторонние компании - прим. ТАСС) в общих продажах группы", - добавила она.

В настоящее время на площадке представлено более 140 тыс. SKU - таким образом, ассортимент до конца года может вырасти примерно на 14%. При этом Иванченко отметила, что средний чек покупок на площадке выше, чем у универсальных маркетплейсов - порядка 7,5 тыс. рублей.