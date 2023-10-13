В Якутии сообщили, что в бюджет 2024 года войдут мероприятия по борьбе с бедностью

В госбюджете региона направления по социальной поддержке и созданию рабочих мест через программы занятости станут основными

ЯКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Публичные слушания по проекту закона о государственном бюджете Якутии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы прошли 13 октября в региональном парламенте. В бюджете республики учтут финансирование мероприятий, направленных на борьбу с бедностью, сообщил ТАСС и.о. министра финансов Якутии Валерий Жондоров.

"Во исполнение указа сейчас правительством Республики Саха (Якутия) разрабатывается план мероприятий, - по сути он разработан, - который включает в себя планы создания условий для формирования рабочих мест, повышения доходов населения, в том числе и социальной поддержки тем категориям граждан, которые не могут обеспечить собственные доходы ввиду невозможности. По этим двум направлениям и будет формироваться план мероприятий, соответственно, и финансовое обеспечение", - сказал Жондоров. В госбюджете региона в 2024 году направления по социальной поддержке и созданию рабочих мест через программы занятости станут основными.

"Основные параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2024 год: общий объем доходов составит свыше 282,8 млрд рублей, общий объем расходов - свыше 288,4 млрд рублей", - сообщили ТАСС в региональном министерстве финансов. Общий объем доходов на 2025 год ожидается в сумме свыше 270,7 млрд рублей, на 2026 год - свыше 258 млрд рублей. Общий объем расходов на 2025-й - свыше 272,5 млрд рублей, на 2026-й - свыше 259,6 млрд рублей.

Дефицит составит в 2024 году 5,6 млрд рублей, в 2025-м - свыше 1,8 млрд рублей, в 2026-м - свыше 1,6 млрд рублей.

Как сообщали ранее власти Якутии, одной из главных задач на ближайшие пять лет станет борьба с бедностью. Первым указом, который в сентябре подписал Айсен Николаев после вступления в должность главы республики, стал указ о мерах по борьбе с бедностью в регионе.