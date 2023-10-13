Глава Минэнерго Таджикистана обсудил с вице-премьером РФ Сангтудинскую ГЭС

Далер Джума в Москве также провел встречи с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем и временным федеральным министром энергетики Пакистана Мухаммадом Али

ДУШАНБЕ, 13 октября. /ТАСС/. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума провел встречу с вице-премьером России Александром Новаком на полях Российской энергетической недели (РЭН) в Москве, стороны обсудили совместную российско-таджикскую гидроэлектростанцию. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского ведомства.

"В ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в энергетической сфере, в частности, относительно обеспечения двусторонних обязательств по надежной эксплуатации "Сангтудинской ГЭС-1", - говорится в сообщении.

Компания "Сангтудинская ГЭС-1" является совместным российско-таджикским предприятием, образованным в 2005 году. Гидроэлектростанция мощностью в 670 МВт находится на реке Вахш в Хатлонской области Таджикистана.

Как отметили в Минэнерго Таджикистана, Джума в Москве также провел встречи с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем и временным федеральным министром энергетики Пакистана Мухаммадом Али. С главой Минэнерго Пакистана Джума обсудил энергетический проект "CASA-100", предусматривающий установку линий электропередачи между Таджикистаном, Киргизией, Афганистаном и Пакистаном для экспорта электроэнергии.

ТАСС - информационный партнер Российской энергетической недели.