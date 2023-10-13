Рябков заявил, что нет более надежного поставщика энергоносителей, чем Россия

Так дипломат прокомментировал мнение представителя властей США о том, что РФ больше не будет считаться надежным поставщиком энергоносителей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия является самым надежным поставщиком энергоносителей "во всех видах", заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так дипломат прокомментировал мнение представителя властей США о том, что РФ больше не будет считаться надежным поставщиком энергоносителей.

"Нет более надежного поставщика энергоносителей во всех видах, чем РФ, в Вашингтоне это прекрасно знают", - сказал он.

"То, чем они [в США] занимаются, - отражение циничного, эгоистичного курса на создание для себя конкурентных преимуществ за счет интересов других. Мы найдем рынки сбыта нашей продукции, а те, кто слушает подобного рода комментарии из Вашингтона, <…> они действуют себе в ущерб", - добавил он.