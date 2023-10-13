13 октября, 16:12

Министр финансов США обсудила с главой ЦБ КНР проблемы вокруг долговых обязательств

Джанет Йеллен ранее заявляла, что проблема долгового бремени формирующихся экономик и развивающихся стран, которые столкнулись с долговым кризисом, не может быть решена без сотрудничества США с Китаем

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с главой Народного банка Китая (ЦБ) Пань Гуншэном связанные с долговыми обязательствами проблемы и международную финансовую архитектуру на полях выездной осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, проходящей в Марракеше (Марокко). Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского Минфина по итогам переговоров.

В ведомстве подчеркнули, что беседа состоялась в рамках "усилий по расширению контактов с Китайской Народной Республикой". "В ходе конструктивной и плодотворной встречи министр Йеллен и руководитель [ЦБ КНР] Пань [Гуншэн] обсудили макроэкономические и финансовые тенденции", - отмечается в документе. В Минфине добавили, что "они также обсудили международную финансовую архитектуру и проблемы долговых обязательств", деятельность двусторонней рабочей группы по финансовым вопросам.

Как заявила ранее Йеллен, проблема долгового бремени формирующихся экономик и развивающихся стран, которые столкнулись с долговым кризисом, не может быть решена без сотрудничества США с Китаем. Она призывала Пекин к сотрудничеству, "чтобы помочь формирующимся экономикам и развивающимся странам, которые столкнулись с долговым кризисом". По версии министра, статус Китая как крупнейшего государства - кредитора стран с низким и средним уровнем дохода по двустороннему договору "накладывает на него ряд железных обязательств". Пекин ведет консультации по реструктуризации долга с рядом стран. 

Теги:
СШАКитайЙеллен, Джанет
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