В Индии заявили, что не будут вводить ограничения на импорт компьютеров

Правительство страны проводит консультации с представителями отрасли, и новый заказ на импорт ноутбуков будет объявлен к концу октября

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Индии не будет вводить ограничения на импорт компьютерной техники. Об этом заявил на пресс-конференции министр торговли южноазиатской республики Сунил Бартвал.

"Индия не будет вводить ограничения на импорт компьютеров. Правительство хочет, чтобы импортеры внимательно следили за ситуацией", - цитирует министра газета The Economic Times.

Как заявили представители Минторга, правительство проводит консультации с представителями отрасли, и новый заказ на импорт ноутбуков будет объявлен к концу октября.

Власти Индии 1 августа объявили, что импорт в страну ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров, сетевых серверов возможен только при наличии специальной лицензии. Планировалось, что изменения вступят в силу немедленно, но уже на следующий день на фоне призывов представителей отрасли введение ограничений отсрочили до 1 ноября.

Крупнейшие мировые технологические компании Apple, HP, Acer и Dell попросили власти Индии отсрочить введение ограничений на импорт компьютерной техники на 9-12 месяцев. За это время они рассчитывали наладить производство внутри страны, чтобы продолжить работу в новом импортном режиме.

Правительство Индии намеревалось изменить режим импорта компьютерной техники для стимулирования ее производства в стране, писали местные СМИ. Похожим образом власти страны в последние годы добивались роста производства смартфонов, в результате чего такие крупные производители как Samsung и Apple открыли заводы в Индии.