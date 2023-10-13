Сроки доставки грузов "Норникеля" выросли в два-три раза

Это произошло из-за отказа европейских транспортных компаний работать с российскими компаниями, отметил вице-президент "Норникеля" по продажам и сбыту Антон Берлин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сроки доставки грузов "Норильского никеля" выросли в два-три раза из-за отказа европейских транспортных компаний работать с российскими компаниями. Об этом в выпуске проекта "Едем разбираться" на YouTube-канале "Популярные инвестиции" сообщил вице-президент "Норникеля" по продажам и сбыту Антон Берлин.

"Доставка выросла в два-три раза. Чуть проще с драгметаллами, они все-таки летают самолетами, поэтому там этот счет идет на дни. А вот доставки морским транспортом, особенно в Азию, да, это чувствительно, потому что судно идет до Китая больше двух месяцев" - сказал он. Берлин отметил, что Севморпуть пока не настолько доступен, и компания доставляет свои грузы в обход. При этом стоимость доставки также выросла.

Также Берлин добавил, что "Норникель" остается экспортно ориентированной компанией.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.