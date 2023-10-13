ЦБ сообщил, что годовая инфляция в РФ в ближайшие месяцы продолжит расти

По данным регулятора, показатель в сентябре достиг 6%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6% и в ближайшие месяцы продолжит расти, следует из материалов ЦБ.

"В сентябре потребительские цены выросли на 0,87%. В среднем за III квартал месячный прирост цен составил 0,96%, что в пересчете на год соответствует 12,1%. Годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 6% (в августе - 5,15%). По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться", - говорится в материалах регулятора.

При этом ЦБ отметил, что инфляция в России в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября в 6-7%.

"Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указал регулятор.

ЦБ подчеркнул, что предпринимаемое ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия.