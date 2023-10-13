Литовский филиал Revolut приостанавливает обслуживание банковских карт в Белоруссии

В связи с санкциями и различными рисками такую меру ранее также ввел работающий в Литве Swedbank

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Литовский филиал компании Revolut, предоставляющей банковские услуги онлайн, приостанавливает обслуживание своих банковских карт в Белоруссии. Об этом банк сообщил в информации для агентства BNS.

"С сегодняшнего дня расчеты нашими банковскими картами в Белоруссии блокируются", - говорится в сообщении.

В связи с санкциями и различными рисками с 6 сентября такую меру ввел работающий в Литве Swedbank, с 19 сентября - банк SEB, с 25 сентября - банк Luminor, с 11 октября - Siauliu bankas.