13 октября, 15:27

Литовский филиал Revolut приостанавливает обслуживание банковских карт в Белоруссии

В связи с санкциями и различными рисками такую меру ранее также ввел работающий в Литве Swedbank

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Литовский филиал компании Revolut, предоставляющей банковские услуги онлайн, приостанавливает обслуживание своих банковских карт в Белоруссии. Об этом банк сообщил в информации для агентства BNS.

"С сегодняшнего дня расчеты нашими банковскими картами в Белоруссии блокируются", - говорится в сообщении.

В связи с санкциями и различными рисками с 6 сентября такую меру ввел работающий в Литве Swedbank, с 19 сентября - банк SEB, с 25 сентября - банк Luminor, с 11 октября - Siauliu bankas. 

Теги:
БелоруссияЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация