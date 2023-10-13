Минцифры держит на контроле все случаи отказа в отсрочке от срочной службы IT-специалистам

В ведомстве отметили, что эти ситуации оперативно решаются в ручном режиме

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ держит на контроле все вопросы по отказам военкоматов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам, они оперативно решаются в ручном режиме, сообщается в Telegram-канале министерства.

"СМИ сообщают о единичных случаях отказов военкоматов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам. В связи с этим напоминаем, что работает горячая линия. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно", - говорится в сообщении.

Министерство обратило внимание компаний и специалистов на необходимость придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на "Госуслугах", а также соответствовать всем критериям для отсрочки.

По данным Минцифры, IT-специалистам отказывали в отсрочке, если компания не внесла в списки или ошиблась в данных, и если информацию подавали только в весенний призыв, а в осенний нет. Среди других причин - смена работником военкомата при уже поданных списках, а также смена места работы, когда новый работодатель не успел подать списки.

Ранее в СМИ появилась информация о случаях призыва IT-специалистов на срочную службу, несмотря на предусмотренную законом отсрочку. Как сообщал источник ТАСС, близкий к Минцифры, министерство направило письма в Минобороны и Главную военную прокуратуру с просьбой провести проверку из-за отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам.