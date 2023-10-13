Акционеры ОГК-2 одобрили увеличение уставного капитала в пользу "ГЭХ инжиниринга"

Речь идет об увеличении уставного капитала компании на 17,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Акционеры ОГК-2 на внеочередном собрании проголосовали за увеличение уставного капитала компании на 17,5 млрд рублей через размещение дополнительных 48,3 млрд акций в пользу "ГЭХ инжиниринга", следует из материалов компании.

"ГЭХ инжиниринг" - дочерняя компания "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ). Компания создана в результате консолидации инжиниринговых активов ГЭХ.

Номинальная стоимость бумаг - 0,37 рубля. Акции планируется разместить по закрытой подписке. Цену размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, определит совет директоров компании не позднее даты начала размещения.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).