Пассажиропоток аэропорта Минвод за 9 месяцев вырос на 21%

Аэропорт принял 3,76 млн человек

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Минеральных Вод принял за 9 месяцев 2023 года 3,76 млн пассажиров, что на 21% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

"За 9 месяцев 2023 года аэропорт Минеральные Воды продемонстрировал значительный рост пассажиропотока. Аэропорт принял 3,76 млн человек. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров увеличилось на 21%, а в сравнении с 2021 годом рост составил 55%. Такие цифры достигнуты благодаря увеличению туристического потока и развитию курортной инфраструктуры региона, а также расширению географии полетов авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди популярных авиарейсов из аэропорта Минеральные Воды можно выделить следующие направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Красноярск, Челябинск, Иваново.

"В международном секторе стоит отметить планируемое открытие прямого авиасообщения с Тбилиси авиакомпании "Азимут". Аэропорт Минеральные Воды чаще стал использоваться авиакомпаниями в качестве хаба для выполнения рейсов за границу. Пассажиропоток в Дубай, Стамбул, Ереван, Баку вырос в несколько раз с лета 2022 года", - сказано в пресс-релизе.

В конце декабря 2022 года аэропорт Минеральные Воды впервые в современной истории встретил четырехмиллионного пассажира. Пассажиропоток в 2022 году увеличился на 25%. В текущем году аэропорт планирует принять 4,6 млн человек, что на 12% больше показателей 2022 года.