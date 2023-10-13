Минтруд предложил продлить на год услуги центров занятости для некоторых категорий

В частности, речь идет о тех, кто находится под риском увольнения и работниках, переведенных на неполный рабочий день

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минтруд предложил для отдельных категорий россиян сохранить на 2024 год возможность получить полный спектр услуг центров занятости населения (ЦЗН). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России предложил сохранить на следующий год возможность отдельных категорий граждан получить полный спектр услуг центров занятости. Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

Таким образом, некоторые категории граждан смогут воспользоваться полным спектром услуг центров занятости, в который в том числе входят услуги психологической поддержки, услуги по переобучению или содействию началу предпринимательской деятельности.

Отмечается, что речь идет о тех, кто находится под риском увольнения, работниках, переведенных работодателем на неполный рабочий день или отправленных в неоплачиваемый отпуск, и сотрудниках, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, которые приняли решение о простое или в отношении которых применены процедуры о банкротстве.

Также это касается россиян, зарегистрированных по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях, которые обратились в центры занятости по месту своего фактического пребывания, россиян, имевших до 30 сентября 2022 года гражданство ДНР или ЛНР, и граждан Украины и лиц без гражданства, зарегистрированных по месту жительства в новых регионах России, которые обратились в центры занятости по месту своего фактического пребывания.