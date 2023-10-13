Совет директоров девелопера "Инград" сменил гендиректора

Им стал Павел Шевчук

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Совет директоров девелоперской компании "Инград" досрочно сменил генерального директора. Это следует из сообщения, опубликованного на едином портале раскрытия корпоративной информации.

"Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Качуры Сергея Анатольевича 15 октября 2023 года по соглашению сторон трудового договора. Избрать генеральным директором общества Шевчука Павла Борисовича сроком на три года с 16 октября 2023 года по 15 октября 2026 года", - говорится в сообщении.

Шевчук входит в совет директоров компании, ранее занимал руководящие должности в Сбербанке.

"Инград" специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Группа компаний, согласно единому ресурсу застройщиков, возводит 686,04 тыс. кв. м жилья, являясь 20-м в России девелопером по текущему объему строительства.