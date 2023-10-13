Ранее ведомство запретило поставку из ФРГ из-за выявленного вируса некротического пожелтения сахарной свеклы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор может ограничить ввоз семян свеклы из Германии в Россию, сообщило ведомство.

"Служба рассматривает вопрос о введении ограничения на ввоз семян свеклы из Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

Ранее в октябре 2023 года Россельхознадзор не допустил к ввозу из Германии партии семян свеклы для посева ряда сортов из-за отсутствия информации о показателях сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений в сопроводительных документах. Кроме того, при лабораторной проверке семян выяснилось, что они не соответствуют показателю "всхожесть" более чем на 30%. Об этом уведомлен уполномоченный орган Германии, сообщил Россельхознадзор.

Также в адрес немецких коллег было направлено требование о приостановке сертификации в адрес российских получателей партий семян сахарной свеклы компании Strube D&S GmbH и партий семян в сопровождении сертификатов, выданных лабораторией Landesbetrieb Hessisches Landeslabor.

"Это не первый случай нарушений российского законодательства со стороны Германии. Ранее Россельхознадзор запретил поставку семян кормовой свеклы из немецкой точки отгрузки Feldsaaten Ffreudenberger GMBH&Co.KG из-за выявленного в них вируса некротического пожелтения сахарной свеклы", - говорится в сообщении ведомства.