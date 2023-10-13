В России в сентябре произвели около 100 тыс. дронов

Как отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, удалось достичь некоторых параметров, которые есть в стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. дронов произведено в России в сентябре 2023 года, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"У нас в стране за сентябрь этого года было произведено под 100 тыс. дронов. Мы движемся очень быстро. У многих производителей, которые сейчас делают тысячами большие интересные аппараты, задачи масштабирования будут потом расширены", - сказал он во время международного форума "Передовые цифровые и производственные технологии".

Он отметил, что уже удалось достичь некоторых параметров, которые есть в стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года.

Дрон - это любой беспилотный аппарат, который может автономно передвигаться без участия человека или управляться им дистанционно. Их также используют в развлекательных и образовательных целях.

В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Оценка спроса на беспилотные летательные аппараты до 2030 года составляет почти 1 трлн рублей.