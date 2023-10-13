13 октября, 20:32

В Михайловском районе Запорожской области восстановят артезианскую скважину

На восстановление объектов из бюджета Дагестана в 2023 году выделили более 200 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана начали работу по восстановлению артезианской скважины в Михайловском районе Запорожской области, которая решит проблему с водоснабжением жителей. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в кулуарах международного форума "Устойчивое развитие горных территорий" в Санкт-Петербурге.

"Мы занимаемся вопросами водоснабжения и восстановления артезианской скважины, которые там не проводили последние 30-40 лет, после развала Советского Союза. Это один из самых главных вопросов",- сказал Абдулмуслимов.

Кроме того, власти Дагестана проводят ремонт в школах и детских садах района. Всего на восстановление объектов из бюджета Дагестана в этом году выделено более 200 млн рублей, а в течение 3 лет республика планирует направить району около 600 млн рублей. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургСеверный КавказДагестанЗапорожская область
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