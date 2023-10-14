Компании РФ и КНР договорились развивать грузовые авиаперевозки между Москвой и Харбином

Российский логистический оператор АСТЕМА-ГРУПП и китайское предприятие Heilongjiang Air Cargo Development планируют, в частности, повысить качество транспортировки грузов между городами

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Российский логистический оператор АСТЕМА-ГРУПП и китайское предприятие Heilongjiang Air Cargo Development договорились развивать грузовые воздушные перевозки между Москвой и административным центром провинции Хэйлунцзян (северо-восток КНР). Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Харбине.

В его Telegram-канале уточняется, что сотрудники российской дипломатической миссии приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между двумя компаниями. Этот документ, как отмечается, "стал воплощением практического сотрудничества между двумя странами в области развития двусторонних грузовых авиаперевозок".

В соответствии с заключенными договоренностями планируется повысить качество транспортировки грузов между Москвой и Харбином, предоставлять услуги по подготовке документов для прохождения таможенных и иных формальностей. Ожидается, что это создаст новые возможности для авиационной доставки российских товаров в Китай.