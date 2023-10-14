Китай в январе - сентябре увеличил экспорт автомобилей на 60%

Он достиг 3,38 млн

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Компании КНР в январе - сентябре экспортировали более 3,38 млн автомобилей, увеличив их поставки за рубеж на 60% в годовом исчислении. Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

Как уточняется в информационном материале, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, только за сентябрь экспорт составил 444 тыс. автомобилей (рост на 47,7%).

Согласно распространенным данным, поставки китайских автомобилей на альтернативных источниках энергии за девять месяцев выросли в 2,1 раза, до 825 тыс. штук. За сентябрь соответствующий показатель в указанном сегменте оказался на уровне 96 тыс. авто (повышение на 92,8%).

Из опубликованной статистики следует, что в январе - сентябре Китай произвел 21,07 млн автомобилей (рост на 7,3%). Объем их продаж в стране увеличился на 8,2%, до 21,06 млн штук. За девять месяцев в КНР с конвейера сошло примерно 18,17 млн легковых авто и 2,9 млн единиц коммерческого автотранспорта.

Китай рассматривает российский рынок в качестве одного из ключевых направлений для экспорта авто. По объему закупок китайских легковых машин РФ занимает первое место в мире. На нее приходится порядка 14% зарубежных продаж автопроизводителей КНР, которые в январе - августе увеличили поставки в Россию в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 482 тыс. штук.