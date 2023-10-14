"Башспирт" из-за санкций переключил экспорт на Казахстан, Азербайджан и Израиль

По словам главного инженера предприятия Дмитрия Груздева, ранее компания поставляла продукцию в США, Сингапур, Латвию, Канаду

УФА, 14 октября. /ТАСС/. "Башспирт" потерял рынки Европы и Северной Америки после введения санкций, но сейчас продукция компании экспортируется в Казахстан, Азербайджан и Израиль. Об этом сообщил ТАСС главный инженер предприятия Дмитрий Груздев.

"АО "Башспирт" поставляло продукцию в США, Сингапур, Латвию, Канаду, и планировалось поставлять в Словацкую Республику. В связи с западными санкциями поставки продукции в данные страны стали невозможными. В настоящее время поставки продукции <...> осуществляются в Казахстан, Азербайджан и Израиль", - сообщил Груздев.

Введение санкций не оказало значительного влияния на производственные процессы. Существовала проблема пусконаладочных работ линий розлива на новом заводе в селе Булгаково Уфимского района, но она уже решена.

"Специалисты поставщика из Италии, ссылаясь на введение санкций, отказались приехать в ранее оговоренное время для проведения пусконаладочных работ. АО "Башспирт" удалось убедить поставщика оборудования в необходимости соблюдения договорных обязательств. Работы проводились за счет поставщика, но силами специалистов иных организаций и иных стран, а также силами российских компаний, связанных с итальянскими партнерами", - добавил собеседник агентства.

АО "Башспирт" является одним из крупнейших производителей ликероводочной продукции в России, у предприятия четыре ликероводочных завода - в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Бирске, а также спиртовый в Стерлитамаке. Розничная сеть состоит из 140 магазинов.