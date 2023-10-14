14 октября, 11:27

Глава центробанка КНР обсудил финансовые вопросы с директором-распорядителем МВФ

Их встреча прошла в Марракеше

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Глава Народного банка Китая (НБК, центробанк) Пань Гуншэн обсудил глобальную финансово-экономическую ситуацию с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом сообщил банковский регулятор КНР.

Как уточняется в распространенном сообщении НБК, встреча прошла в Марракеше в ходе осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Помимо международной проблематики, как отмечается, стороны уделили внимание вопросам китайской экономики. Пань Гуншэн и Георгиева также обменялись мнениями о сотрудничестве между Китаем и МВФ. 

Теги:
КитайГеоргиева, Кристалина
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