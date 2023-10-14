Минсельхоз заявил о полном обеспечении внутреннего рынка мясом птицы

В ведомстве отметили, что приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Потребительский рынок России полностью обеспечен мясом птицы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минсельхоза России.

"Необходимо отметить, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы. Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети", - говорится в сообщении.

Кроме того, в условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства - "для этого задействованы все мощности".

"По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли", - отмечается в сообщении.