ЦБ КНР спрогнозировал сохранение баланса экономического роста и устойчивого развития

Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн сообщил о планах правительства сохранять "приемлемые" темпы роста ВВП, а также активно содействовать интенсивному развитию национальной экономики

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Китайские власти будут проводить сбалансированную политику по стимулированию экономического роста и поддержанию устойчивого развития. Об этом заявил глава Народного банка Китая (НБК, Центробанк) Пань Гуншэн на 48-м заседании Международного валютно-финансового комитета в Марокко.

"На следующем этапе КНР будет уделять еще больше внимания сохранению равновесия между экономическим ростом и устойчивым развитием", - цитирует Пань Гуншэна сайт НБК.

По словам руководителя финансового регулятора, правительство Китая намерено сохранять "приемлемые" темпы роста ВВП, активно содействовать интенсивному развитию национальной экономики. Как он отметил, центральный банк КНР будет стремиться к более эффективному использованию инструментов монетарной политики, стимулировать внутренний спрос, способствовать улучшению ожиданий бизнеса, обеспечению "доброкачественных цикличных экономических процессов", а также оказывать поддержку реальному сектору.

Как уточнил Пань Гуншэн, Китай успешно восстанавливается после пандемии, "в целом ситуация улучшается". Он добавил, что по многим ключевым макроэкономическим показателям КНР продолжает демонстрировать положительную тенденцию. Глава ЦБ обратил внимание, что национальный высокотехнологичный сектор привлекает все больше инвестиций.

"Стабильная и здоровая монетарная политика Китая <...> позволяет эффективно противодействовать внутренним, а также внешним рискам и вызовам", - подчеркнул он.