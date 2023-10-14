Силуанов заявил, что без работы с бюджетом невозможно побороть инфляцию

Министр финансов России отметил, что неоправданно высокие траты стран Запада привели к росту инфляции и повышению процентных ставок

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике невозможно без консолидации бюджета и работы с расходами и ресурсами обеспечения. Об этом по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати, которая прошла 12-13 октября в Марракеше, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Наш спич на "двадцатке" заключался в том, что надо приводить в порядок бюджет, потому что мы видим, что долги растут, дефициты растут, и откуда же взяться низким ставкам? Поэтому без нормальной консолидации бюджета, без работы с расходами, с ресурсами обеспечения это очень непросто. Мы видим прекрасно, как это происходит в РФ, но без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике. Поэтому мы такие позиции заявили в ходе встречи, надеюсь, они будут услышаны", - сказал он.

Силуанов подчеркнул, что неоправданно высокие траты стран Запада привели к росту инфляции и повышению процентных ставок.

Министры финансов и главы центробанков стран "Большой двадцатки" провели встречу 12-13 октября на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Марракеше. В ее ходе участники приняли дорожную карту по криптовалютам и другим цифровым активам, взяв за основу документ МВФ и Совета по финансовой стабильности, затронули тему конфликта на Украине и призвали к "полной, своевременной и эффективной" реализации зерновой сделки, помогающей вывозить на мировые рынки зерно и удобрения из России и Украины.