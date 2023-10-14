Издание "Эксперт" перезапустят до конца 2023 года

Согласно заявлению издателя журнала ООО "Эксперт.Медиа", ожидается обновленная концепциия

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Издание "Эксперт" проводит при поддержке ВЭБ.РФ программу финансового оздоровления. Перезапуск с обновленной концепцией состоится до конца 2023 года, говорится в сообщении издателя журнала ООО "Эксперт.Медиа".

"В выходящем с 1995 года издании "Эксперт" началась программа финансового оздоровления. <…> Печатная версия "Эксперта" временно перестанет выходить, сайт будет работать в режиме новостной ленты. Перезапуск издания с обновленной концепцией состоится до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

В частности, программа предусматривает изменение структуры бизнеса с целью повышения его рентабельности, увеличения аудитории издания и повышения эффективности каналов дистрибуции контента. Программа финансового оздоровления проводится при поддержке ВЭБ.РФ.

Ранее Роскомнадзор прекратил действие свидетельств о регистрации электронно-периодического издания и журнала "Эксперт", зарегистрированные на ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт". С 13 октября действующие лицензии на издания зарегистрированы на ООО "Эксперт.Медиа".

Новый издатель принял решение сохранить бренд журнала и будет его развивать. Генеральным директором ООО "Эксперт.Медиа" назначен медиаменеджер Максим Троепольский. "В ближайшее время будет назначен главный редактор "Эксперта", а сотрудники действующей редакции получат предложение о переходе на работу в новое юрлицо" - приводятся в сообщении слова Троепольского.

О журнале

В 2013 году издатель журналов "Эксперт" и "Русский репортер" ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт" получил от ВЭБ 100 млн рублей под 9% годовых, в 2016 году кредитная линия была увеличена до 550 млн рублей. В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с проходящего процедуру банкротства АО "Группа "Эксперт" (операционная компания медиахолдинга) 771,1 млн рублей в пользу ВЭБ с учетом неустойки и процентов.

"В последние годы издание "Эксперт" столкнулось со снижением финансовых показателей, что привело к формированию значительного уровня кредиторской задолженности. Следствием кризисных явлений в издании стали перебои с платежами контрагентам и сотрудникам, в том числе редакционному коллективу", - добавили в "Эксперт.Медиа".

"Эксперт" - российский деловой еженедельник, издается с 1995 года в Москве.