14 октября, 18:54

Президенты Болгарии и Сербии провели разговор о стоимости транзита газа

Александар Вучич заявил, что "это большая проблема, которая приведет к увеличению стоимости газа на дополнительные €100 за 1 тыс. куб. м газа"

СОФИЯ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич провел разговор со своим коллегой Руменом Радевым, обратив внимание на рост стоимости транзита российского газа. Об этом сообщает болгарское Darik-radio.

"Для нас это большая проблема, которая приведет к увеличению стоимости газа на дополнительные €100 за 1 тыс. куб. м газа. Это ужасающее увеличение, которое не должно действовать для Сербии", - сказал Вучич.

В пятницу в Болгарии было официально опубликовано решение парламента об изменении закона по контролю о применении ограничительных мер с учетом действий России, дестабилизирующих положение в Украине, в соответствии с которым была введена дополнительная такса в 20 левов (около €10) за МВт•ч, которая относится и к транзиту российского газа через территорию страны, исключая сжиженный газ. 

Теги:
БолгарияСербияВучич, АлександарРадев, Румен
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