Турция опровергла утверждения о газовом долге перед РФ в $27,5 млрд

В компании BOTA назвали все эти заявления "необоснованными обвинениями"

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Турецкая государственная компания BOTA опровергла утверждения ряда СМИ о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг $27,5 млрд.

"В последние дни возникла необходимость правильно информировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждений о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг $27,5 млрд и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга", - отмечается в заявлении компании.

Все эти утверждения назвали "необоснованными обвинениями", которые были опубликованы "в дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня".