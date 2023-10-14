Во всех районах Саратовской области назначили инвеступолномоченных

Министр инвестиционной политики региона Александр Марченко также отметил, что в рамках регинвестстандарта запустят региональную инвестиционную школу

САРАТОВ, 14 октября. /ТАСС/. Инвеступолномоченных назначили в каждом районе Саратовской области. Они занимаются вопросами, которые появляются у инвесторов при реализации проектов, сообщил ТАСС министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

"Инвеступолномоченные сейчас у нас назначены уже в каждом районе. <…> Для чего мы ввели этот институт уполномоченных: чтобы один человек занимался всеми вопросами, которые появляются в рамках реализации инвестпроектов. Будь это ЖКХ, ресурсонабжение, земля", - сообщил глава ведомства.

По его словам, 16 октября в регионе совместно с ВЭБ.РФ и НААИР в рамках регинвестстандарта запустят региональную инвестиционную школу по обучению инвеступолномоченных. Кроме того, будет подготовлен инвестиционный профиль районов. "Это основные точки роста района, направления развития. Инвеступолномоченные смогут донести до инвестора, почему ему стоит выбрать эту территорию, какое у района конкурентное преимущество", - пояснил Марченко.

Рост инвестиций

Министр отметил, что по итогам 2023 года в области прогнозируется не менее 219 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что почти на 6% выше по сравнению с 2022 годом. "Полугодие мы закончили с очень хорошими результатами - 125% к уровню прошлого подобного периода. Прошлый год мы окончили с результатом в 207 млрд рублей. По этому году мы ставим планку 219-220 млрд [рублей]", - добавил глава ведомства.

По его словам, в 2022 году в инвестпортфеле региона было 177 проектов на 800 млрд рублей. По итогам 2023 года ожидается увеличение инвестпроектов до 200, а объема инвестиций до 850 млрд рублей. При этом планируется создание не менее 2,5 тыс. рабочих мест.

В этом году завершается часть проектов, связанных с АО "Металлургический завод Балаково". Кроме того, в качестве инвесторов в регион зашли несколько крупнейших логистических комплексов. Как отметил собеседник агентства, в активную инвестиционную стадию входят крупные и значимые для региона инвестпроекты, в том числе по созданию центра обработки данных ПАО "Сбербанк", строительству западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги, проекты по модернизации производства ГК "Руссагро".