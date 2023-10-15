В России начался эксперимент маркировки технических средств реабилитации

Участие в нем для производителей является добровольным и бесплатным

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Эксперимент маркировки отдельных видов технических средств реабилитации стартовал в России, он продлится до 31 августа 2024 года.

В эксперимент включены трости, костыли, опоры и поручни, функциональные узлы протезов, противопролежневые матрацы и подушки, кресла-стулья с санитарным оснащением и другие виды технических средств реабилитации, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

Руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что вошедшие в эксперимент технические средства реабилитации - это товары в большинстве случаев дотируемые государством и распределяемые госструктурами на бюджетной основе. По его словам, маркировка позволит проконтролировать расходование бюджетных средств, в режиме онлайн отслеживать обеспечение социально-незащищенных групп населения такими изделиями, а также создаст механизм, который будет препятствовать их хищениям и перепродаже.

Участие в эксперименте для производителей является добровольным и бесплатным: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставляться им безвозмездно.

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она уже охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, табак, пиво, безалкогольные напитки, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, лекарства, БАДы, антисептики, медизделия и кресла-коляски.