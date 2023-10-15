Инвестор допустил, что ближневосточный конфликт может привести к росту нефтяных доходов РФ

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак пояснил, что такой сценарий возможен в том случае, если США ужесточат санкции в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта и потенциальное ограничение ближневосточными странами поставок энергоносителей может позволить России существенно нарастить прибыль от продажи нефти. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

По его словам, если США решат ужесточить санкции в отношении Ирана на фоне палестино-израильского кризиса, то мировой спрос на углеводороды в полной мере будут способны обеспечить лишь РФ и Саудовская Аравия, однако "геополитика может существенно снизить желание и возможности саудитов поставлять нефть на западные рынки".

"Если лидеры Саудовской Аравии в какой-то момент будут вынуждены войти в противоречие с западными интересами в регионе, уже сигнализировав, в частности, что их процесс сближения с Израилем фактически прекращен, страна может ограничить поставки нефти как в Европу, так и в США, - считает Шостак. - В то же время Россия, не обремененная такими политическими соображениями, сможет извлечь значительную экономическую выгоду, предложив ключевым покупателям дополнительное количество нефтепродуктов, определяя цену и объемы поставок на выгодных для себя условиях".

Как отмечает инвестор, "такой сценарий развития событий выглядит вполне реалистично, даже несмотря на существующий ограничительный потолок цены на российскую нефть", так как последний "уже практически исчерпал свое действие, его эффект на доходы российского бюджета уже не тот, что был год назад". В связи с этим изменение ценового потолка в $60 за баррель российской нефти на более высокий уровень либо его отмена представляются весьма и весьма актуальными", - резюмировал Шостак.