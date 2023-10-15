Сальдо заявил, что газопровод из Крыма в Херсонскую область намерены достроить

Планы по достройке газовой ветки намечены, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 15 октября. /ТАСС/. Новую газовую ветку из крымского Джанкоя в Геническ Херсонской области намерены достроить. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В апреле Сальдо сообщал, что ветка, как ожидается, будет построена летом 2023 года, ее запустят к отопительному сезону. О завершении работ пока не сообщалось.

"Планы по достройке газопровода намечены", - сказал он, не уточнив сроки работ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области. Как сообщал Сальдо во время рабочей встречи с президентом, регион газифицирован на 27%, сейчас российские специалисты развивают инженерную инфраструктуру в области, в том числе и энергетическую.