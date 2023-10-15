Эксперт заявил, что в России практически нет гендерных разрывов на рынке труда

В стране создаются все условия для того, чтобы женщина, выйдя из декретного отпуска, могла продолжить свою карьеру и наверстать упущенное, сказал генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин

ТОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Гендерный разрыв на рынке труда в России связан в основном только с наличием опасных профессий и тяжелой работой. В стране создаются все условия для того, чтобы женщина, выйдя из декретного отпуска, могла продолжить свою карьеру и наверстать упущенное, сказал ТАСС генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин. Награда будет вручена "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда". Шведские эксперты указали, что, хотя женщин на рынке труда за последние 100 лет стало втрое больше, значительные гендерные различия сохраняются.

"Женщины стали играть большую роль на рынке труда. Это совершенно справедливо для России. У нас, как и в целом мире, и это исследователь признает, все-таки существуют гендерный разрыв. В большей степени он обусловлен, например, особенностями профессиональной деятельности. Есть тяжелая работа, опасные условия труда, на которых в соответствии с российским законодательством запрещен труд женщин. Это сделано из понятных социальных соображений, исходя из социальной роли женщин в обществе", - отметил Платыгин.

По его словам, усовершенствование технологий приводит к улучшению условий труда, из-за чего перечень профессий, куда не допускают женщин, сокращается. В России есть стратегия действий в отношении женщин, в рамках которой реализуется целый комплекс мероприятий, позволяющих женщинам, в том числе, реализовывать себя в профессиональном плане, на рынке труда. "Например, в программе "Содействие занятости" женщины, которые находились в отпуске по уходу за ребенком, получают возможность пройти обучение или переобучение, наверстать упущенное, получить квалификацию, чтобы продолжить свою карьеру", - подчеркнул эксперт.

"Среди женщин огромное количество руководителей, здесь они не уступают мужчинам. Я думаю, что на таких должностях разрыв заработной платы почти незаметный. <…> Женщины инициативны, талантливы и не уступают в своих амбициях мужчинам, поэтому реализовываются и в предпринимательстве. Здесь же важно быть настойчивым, инициативным, креативным, а это то, что не может зависеть от гендера, это свойство человека", - заключил Платыгин.