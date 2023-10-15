Силуанов: четкие цели в глобальной бюджетной политике необходимы для контроля госдолга

Глава Минфина указал на потребность в координации бюджетных и монетарных политик странами "двадцатки"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Принятие четких целей и ориентиров в бюджетной политике на глобальном уровне необходимо для контроля за госдолгом и монетарными факторами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в своем выступлении на заключительном заседании министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати в рамках индийского председательства. Его слова приводятся на сайте Минфина РФ в сообщении по итогам заключительной министерской встречи Группы двадцати, которая прошла 12-13 октября в Марракеше.

"В условиях исчерпания потенциала восстановления мировой экономики, высокой инфляции и рисков долговой устойчивости есть потребность в координации бюджетных и монетарных политик странами "двадцатки". Необходимо принятие четких целей и ориентиров в области бюджетной политики на глобальном уровне для контроля за госдолгом и монетарными факторами", - сказал Силуанов.