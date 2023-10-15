Следующая встреча министров финансов и управляющих центробанками G20 пройдет в феврале

Ее запланировали в рамках председательства Бразилии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати состоится в феврале 2024 года под председательством Бразилии. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ по итогам заключительной министерской встречи G20 под председательством Индии, которая прошла 12-13 октября 2023 года в Марракеше. Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял участие в заключительном заседании.

"Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати состоится в феврале 2024 года в рамках председательства Бразилии", - говорится в сообщении.

По итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки", члены объединения указали на широкий перечень проблем, которые оказывают негативное влияние на восстановление мировой экономики. Среди них представители министерств назвали устойчиво высокую инфляцию, дальнейшее накопление задолженности стран, а также геоэкономическую фрагментацию.