Минфин сообщил о прогнозе МВФ прироста мирового ВВП в 2023 году на уровне 3%

По данным ведомства, инфляция останется на уровне 6,8% в обозримой перспективе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует прирост мирового ВВП в 2023 году в 3%, инфляция останется на уровне 6,8% в 2023 году в обозримой перспективе, сообщается на сайте Минфина РФ.

"По прогнозу МВФ, в 2023 году прирост мирового ВВП составит 3,0%, что существенно ниже среднегодовых темпов за последние два десятилетия (3,8%). Инфляция останется на повышенном уровне в обозримой перспективе (6,8% в 2023 году со снижением до 4,0% к 2026 году), а уровень", - говорится в сообщении по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках заключительной министерской встречи Группы двадцати под председательством Индии, которая прошла 12-13 октября 2023 году в Марракеше. Глава Минфина РФ Антон Силуанов принял в ней участие.

Кроме того, МВФ также прогнозирует, что уровень глобальной государственной задолженности достигнет 90%.

Силуанов в своем выступлении на пленарном заседании МВФК "указал на игнорирование проблемы госдолга развитых стран", отмечается в сообщении. "Долговой кризис - это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран. МВФ не следует умалчивать об этом, так как ситуация только усугубляется", - приводит министерство его слова.

В качестве основных рисков прогноза МВФ глава Минфина РФ назвал продолжающуюся фрагментацию мировой экономики - количество вводимых вредоносных торговых ограничений с мирового финансового кризиса 2008 года увеличилось практически в 10 раз. "МВФ следует взяться за проблему торговых ограничений, оценив их негативное влияние на мировую экономику и предложив конкретные многосторонние и страновые решения по отмене торговых барьеров", - подчеркнул Силуанов в своем выступлении.

Отмечается, что управляющие в очередной раз не смогли согласовать совместное коммюнике - по итогам заседания будет выпущено заявление испанского председателя в МВФК.