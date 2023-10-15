Мишустин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ отметил, что крупные проекты в дорожном строительстве реализовываются, несмотря на санкции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"В условиях внешних санкционных ограничений отрасль наращивает темпы производства. Благодаря вам реализованы такие крупные проекты, как Крымский мост, скоростная трасса М-11 "Нева", кольцевые дороги ЦКАД и ЕКАД", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Михаил Мишустин отметил, что за 2022 год в стране "уложены сотни миллионов квадратных метров дорожного покрытия, возведено и отремонтировано более 29 тыс. км дорог". Он также напомнил о таких планах, как продление трассы М-12 "Восток" до Екатеринбурга и Тюмени и строительство скоростной дороги от Сочи до М-4 "Дон".

По словам премьер-министра, "правительство продолжит уделять особое внимание дорожному хозяйству" и способствовать устранению "административных барьеров, упрощению разрешительных процедур".

Мишустин поблагодарил работников дорожного хозяйства за огромный труд и выразил признательность ветеранам отрасли. Премьер пожелал представителям профессии новых достижений, здоровья и благополучия.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября.